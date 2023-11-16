Леся Нікітюк прокоментувала фото геніталій, які їй масово надсилають чоловіки

Українська телеведуча Леся Нікітюк кумедно відреагувала на величезну кількість чоловічих геніталій в особистих повідомленнях.

У своєму Instagram Нікітюк вирішила з особливою подякою звернутися до чоловіків, які надіслали їй фото своїх інтимних зон.

"Зранку подивилася на всі ті геніталії, які мені надіслали. Хлопці, я не проти. У мене вже багато років хіт-парад. Все нормально, я звикла. Дякую", – пожартувала телеведуча.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

На цьому зірка не зупинилася й продовжила розважати прихильників. Вона наголосила на деяких рекомендаціях, яких би хотіла, щоб дотримувалися чоловіки під час наступних ню фото. Зокрема, мова зайшла про тло знімків.

"Просто моя рекомендація. Припиніть вже робить ті фото на цих турецьких дивандеках, килимах і ковдрах з СРСР. Обирайте біле тло таке, однотонне", – додала сміючись Нікітюк.

Зазначимо, що такій активності чоловіків посприяла нещодавня серія публікацій Лесі у сторіз, яку вона назвала "легким інстаграмним фліртом". Ведуча спочатку запостила фото, де повідомила, що йде за круасанами. Увага чоловіків вмить переросла в пропозиції. Масово вони почали пропонувати оплатити смаколики.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нікітюк одразу зрозуміла в чому річ. Тому масштабувала свої запити та жартома продовжила викладати фото, у яких вже заявила, що потребує коштовного одягу, прикрас і машини. Втім, за словами Нікітюк, анонімні залицильники спроможні лише на фото геніталій.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, нещодавно своїми формами у спідній білизні похизувалася українська акторка Анна Кошмал. Жінка продемонструвала тіло під час занять йогою, стоячи догори ногами.

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