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Леся Нікітюк провела зворушливу зустріч з українцями у Варшаві

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
392
Час на прочитання
1 хв
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Леся Нікітюк провела зворушливу зустріч з українцями у Варшаві

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Ведуча поділилася кадрами з фанами.

Телеведуча Леся Нікітюк під час свого візиту до Варшави провела зворушливу зустріч із українськими шанувальниками. 

Знаменитість вирішила влаштувати фан-зустріч із співгромадянами, які зараз опинилися за кордоном через повномасштабну війну. Нікітюк запросила усіх охочих побачитися у назначений час у Варшаві. 

На своїй сторінці в Instagram телеведуча опублікувала відео з шанувальниками та нагадала, що українці мають триматися разом.

"Українці за кордоном - це одна сім‘я", - написала Леся.

Щасливі фани одразу ж підбігли обійматися та робити фото із зіркою, а також розповісти їй свої історії. Зустрітися із Лесею прийшли українці з Краматорську, Миколаєва та інших міст країни.

Також разом із Нікітюк вони записали відео із легендарними фразами, відомими кожному: "Слава Україні!", "Україна понад усе!" та "Русский военный корабль, иди нах*й!".

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк побувала на благодійному вечорі у Монако, на якому збирали кошти для українців.

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Дата публікації
Перегляди
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