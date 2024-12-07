Леся Нікітюк різко обматюкала шахрая, який вплутав її у фінансову махінацію

Українська ведуча Леся Нікітюк стала жертвою шахраїв і зробила публічну заяву.

У своєму фотоблогу зірка розкрила схему обману. Нікітюк стверджує, що її іменем скористалися у цілях наживи. Ведуча впевнена, що за цим стоїть зловмисник на ім'я Сергій. Саме він, як зазначає блогерка, створив Telegram-канал і просував депозитні вкладення від її імені. Мовляв, Леся Нікітюк уже отримує з них певні відсотки.

Однак знаменитість вийшла на зв'язок, щоб спростувати цю інформацію. І наголосила фанам не довіряти ані шахраям, ані "швидким грошам". Своєю чергою, Леся не стримала емоцій і просто у сторіз обматюкала Сергія за злочинні дії.

"Є Telegram-канали, в яких розказують, що я отримую відсотки від депозитів… Якась фінансова махінація. З радістю показую вам обличчя п*дор*са Сергія, який зробив цей канал і про всім це розказує. Це брехня! Не ведіться на неї! Всі ми знаємо, що легкі гроші – лохотрон! Їх треба заробляти своїм трудом і платити податки!", - наголосила Леся.

Леся Нікітюк натрапила на шахрая / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Крім того, знаменитість розставила усі крапки над "і" в особистому житті. Так, нещодавно Нікітюк у Мережі приписували офіційне заміжжя. Утім сама знаменитість також назвала це брехнею. Водночас вона ще раз нагадала фанам, що довіряти треба лише достовірним джерелам, тобто їй та її офіційним сторінкам.

"Я не конфліктна людина. Але мушу озвучити деякі моменти. Бо вони мають бути озвучені саме мною, не написані. Все про моє особисте життя, коли пишуть, що я заміжня чи вийшла заміж – все неправда. Ви все розумієте це, бо я би з вами поділилася", - додала ведуча.

Нагадаємо, нещодавно співачка Klavdia Petrivna також неодноразово ставала жертвою злодіїв. Вона розсекретила, як невідомі намагалися перешкодити її творчій діяльності.

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