Леся Нікітюк різко відповіла на критику в Мережі: "Не займайтеся х*рнею!"

Телеведуча Леся Нікітюк різко відповіла на критику хейтерів, з якою стикається в Мережі.

Знаменитості набридло читати в коментарях непрохані поради чи критику своєї зовнішності, особливо від дорослих жінок. Тому мовчати вона не стала і написала усе, що думає, у сторіз в Instagram.

"Шановна рубрика "цьоця Наташа" ви поважні дами 50+, ви вирощуєте гортензії і виставляєте фотки з внуками, а ще прекрасні страви сфотографовані на непротерту камеру! Я з повагою відношусь до ваших коментарів про мої губи, але не ви будете мені розказувати, що і як я маю робити зі своєю зовнішністю. Я розумію що ви хочете контролювати мене і розказувати, як і що мені колоти! Але в мене є мама Кет, яка прекрасно з цим справляється. І якщо ми захочемо ми наколемо собі все і вас питати не будемо! Дивіться за своїми доньками, любіть їх і розказуйте, що і куди вона має собі колоти. Моя мама вашим дітям коменти не пише", - написала обурена Нікітюк.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Телеведуча порадила усім коментаторам краще зосередити свою увагу на допомозі державі та ЗСУ.

"Донатьте на ЗСУ і генератори, "цьоці Наташі" і всі суперкоментатори з закритими профілями. Не займайтеся х*рнею! Чи бл*дь біди мало?" - написала Леся.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Крім того, Нікітюк зазначила, що для неї важлива не кількість підписників у соцмережах, а те, наскільки ця аудиторія її підтримує.

"Я завжди себе вміла захистити від злості, заздрощів і просто г*мна у мій бік. Я поважаю і люблю себе такою, якою я є. Тільки я сама буду вирішувати, як мені жити моє життя. Виходити заміж чи ні. Народжувати дітей чи (по-любому народжувати). В мене немає декількох життів, а є одне, яке я проживаю достойно у всіх поняттях", - додала ведуча.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Читайте також: