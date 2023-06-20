Леся Нікітюк розчулила зустріччю з 10-річною онкохворою дівчинкою в лікарні

Телеведуча Леся Нікітюк зворушила шанувальників зустріччю з маленькою дівчинкою Олександрою, яка страждає на рак.

Зірка познайомилася з дівчинкою в одній зі столичних лікарень, де Саша зараз проходить лікування. 10-річна Олександра була неабияк щаслива побачити свою кумирку та поспілкуватися з нею. Зворушливим відео з їхньої розмови, а також історією дівчинки Леся поділилася в Instagram.

"Це дівчинка Саша, їй 10 і вона справжній боєць! Страшна війна внесла свої корективи в житті наших людей, дітей.. особливо в житті дітей, в яких виявили страшну хворобу - рак. Боляче сприймати, як дитина з надією дивиться тобі у вічі і вірить, що все буде добре. Перший біль, ковтає сльози, але разом із тим радіє і сміється, радіє сонцю, іграшкам, радіє зустрічі зі своїм кумиром. Саша витримала все, не впала духом, і Бог дав надію на те, що вона буде здорова, красива, з гарним майбутнім - без війни", - поділилася Леся.

Під час зустрічі Олександра розповіла улюбленій ведучій про свої мрії, а також показала, як сильно просила у батьків купити собаку. Нікітюк також не залишила дівчинку без подарунків - вона принесла їй купу повітряних кульок з іграшкою, а також подарувала своє намисто і написала автограф.

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