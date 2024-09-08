Леся Нікітюк розповіла про свого ексбойфренда та вперше показала їхнє спільне фото

Українська телеведуча Леся Нікітюк не з тих, хто відверто та охоче розповідає про особисте життя.

Знаменитість тримає його за сімома замками. Зокрема, ведуча взагалі нічого не розповідає про свої стосунки, а тим більше не показує коханих. Однак цього разу Леся Нікітюк привідкрила завісу особистого життя і пригадала колишніх обранців.

Телеведуча розповідала, як в юності доглядала за волоссям та опублікувала архівні кадри з тих часів. На одному зі знімків Леся Нікітюк позувала з хлопцем, який був ді-джеєм. Як зазначила знаменитість, вона тоді перебувала з ним у стосунках. До слова, на архівній світлині Лесі Нікітюк було 17 років.

"Це ді-джей, з яким я зустрічалася", - коротко поділилася знаменитість.

Леся Нікітюк з ексбойфрендом / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Утім, на цьому одкровення Лесі Нікітюк закінчилися. Наразі взагалі нічого не відомо про особисте життя зірки, окрім того, що вона не заміжня. Ведуча ретельно приховує всі подробиці. Тож, не відомо, чи вільне серце Лесі Нікітюк, чи вона має поруч другу половинку.

Нагадаємо, тим часом молдавський гуморист Іван Люленов є більш говірким щодо особистого життя. Нещодавно комік відверто розповів про сварки з коханою-українською та пригадав, який останній романтичний вчинок зробив для обраниці.

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