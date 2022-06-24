Леся Нікітюк розповіла, що російські окупанти вбили її знайомого у Маріуполі

Леся Нікітюк розповіла, що російські окупанти вбили її знайомого у Маріуполі

За неофіційними даними унаслідок російської агресії у Маріуполі загинуло понад 22 тисячі мирних жителів.

Українська телеведуча Леся Нікітюк дізналася, що серед загиблих маріупольців є й її знайомий – Рінат.

З хлопцем знаменитість познайомилася 2019 року, коли знімала у Маріуполі один із телевізійних проєктів. Тоді вона спілкувалася з курсантами Маріупольського міського ліцею, серед них був і Рінат.

Випадково у соцмережах Леся дізналася, що хлопця більше немає. Він загинув 8 березня у Маріуполі внаслідок осколкового поранення в голову.

"Унаслідок російської агресії в Маріуполі загинуло вже щонайменше 22 тисячі людей. Серед них і Рінат... Ми познайомились на зніманнях проєкту, коли знімали в Маріуполі", - поділилася сумними новинами Леся.

Нікітюк пригадала, що хлопець хотів працювати на телебаченні. Леся говорить, що мрії Ріната могли б здійснитися, однак російські окупанти забрали це все.

"Я хотів би працювати на телебаченні", - казав він мені в паузах. Йому дуже тоді сподобалось.. Він подружився з нашою командою, допомагав. У нього були чудові мрії, і вони могли б здійснитись. Могли б. Ми не забудемо. Ми не пробачимо", - написала Леся.

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