Леся Нікітюк розповіла, як збиралася купити у Потапа пісню: "Це дуже дорого"

Леся Нікітюк розповіла, як збиралася купити у Потапа пісню: "Це дуже дорого"

Зірка хоче випустити другу сольну композицію.

Українська ведуча Леся Нікітюк зізналась, що хоче й надалі розвивати свою співочу кар'єру.

Так, знаменитість говорить, що планує випустити другу пісню. Однак, Леся, зізнається, що це надто дорого коштує. Зірка поділилась у програмі "Світське життя", що вже спілкувалася з такими продюсерами, як Олексієм Потапенком та Русланом Квінтою щодо покупки композиції.

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"Я прийшла до Потапа. Він озвучив ціни на всі пісні. Я сказала, що ще подумаю та пішла до іншого продюсера - Квінти. Це ж як на базарі. В одного запитала скільки пісня коштує, пішла до іншого. Бути артисткою в нашій країні це не вигідна справа. Це дуже велика робота. Та й коштує надто багато", - зізнається Нікітюк.

Тому, хоч Леся й планує випустити свою другу композицію, та коли це станеться, поки невідомо.

Зазначимо, що минулого року ведуча дебютувала в ролі співачки. Знаменитість презентувала свою сольну пісню під назвою "Ями" та зняла на неї кліп.

До речі, Леся також розповіла про нашуміле повідомлення від Кім Кардашян. Знаменитість говорить, що поки не відкривала його, вона "чекає особливого дня".

"Я чекаю свого дня народження. Для того, щоб відкрити повідомлення, треба підготуватися, зібрати друзів, орендувати великий екран. Тільки потім тицьнути на повідомлення Кім, щоб побачити його повністю", - пожартувала ведуча.

Чому Леся Нікітюк не відкриває повідомлення від Кім Кардашян

Нагадаємо, нещодавно Слава Камінська вперше випустила композицію українською мовою. Пісня отримала назву "Подзвони".

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