Леся Нікітюк розсекретила, що подарувала Сергію Притулі на 40-річчя

Влітку ведучий відсвяткував ювілей.

Українська ведуча Леся Нікітюк поділилася, як привітала свого колегу, шоумена Сергія Притулу.

Так, у червні знаменитості виповнилося 40 років. З нагоди ювілею він влаштував гучне свято, куди запросив чимало гостей. У програмі "Світське життя" блогерка розповіла, що подарувала імениннику. Так, Леся вручила конверт з грошима.

"Подарувала 500 чи 1000 доларів, десь так. Дала конверт, він заховав його і все. Такі от подарунки, дуже просто. Люди навіть у шоубізнесі, при статусі, люблять, коли їм дарують гроші. А що я йому даруватиму? Пентхаус він собі побудував, басейн у нього є, мешти дорогі, годинники є, дружина, ціла купа дітей. Ну що я йому даруватиму?" – поділилася зірка.

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Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк розповіла "Світському життю", що планувала купити у Потапа пісню та зайнятися співочою кар’єрою. Зірка хоче випустити другу сольну композицію.

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