Леся Нікітюк розсекретила вагу та посвітила фігурою в обтислій сукні

Знаменитість зізналась, що раніше ніколи стільки не важила, як зараз.

Українська ведуча Леся Нікітюк вирішила не приховувати більше свою вагу та розсекретила її прихильникам.

Своїм секретом знаменитість поділилася в Instagram-stories. Леся опублікувала знімок, де вона позує в чорній довгій обтислій сукні на тлі стіни. Як зізналась зірка, нині вона важить 65 кілограм. За словами Лесі, це вперше в житті вона бачить такі цифри на вагах.

"До речі, моя вага зараз 65 кілограм. Вперше в житті. Запишіть собі, зафіксуйте", - жартома написала ведуча.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Тим не менш, Леся Нікітюк не соромиться похизуватися своєю фігурою та поділитися пікантними світлинами. Нещодавно знаменитість опублікувала знімки, де вона зображена у сміливому вбранні. Телеведуча у чорному відвертому боді та леопардових колготах продемонструвала "берізку".

Читайте також: