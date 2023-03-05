Леся Нікітюк шокувала, як російські окупанти пограбували музей у Херсоні

Українська телеведуча Леся Нікітюк відвідала звільнену від російських військових Херсонську область.

Своїми враженнями від поїздки знаменитість поділилася в Instagram-stories. Зокрема, Леся розповіла, що місцеві поступово починають повертатися додому. Вони намагаються відремонтувати будинки, які хоча б якось вціліли. Волонтери допомагають херсонцям. Тим часом енергетики продовжують відновлювати зруйновану електромережу.

"Повертаються люди, навіть з дітьми. Волонтери допомагають відновлювати дах і встановлюють буржуйки у ті кімнати, які врятувались. Уявляєте, люди так хочуть жити у своєму домі… Хай там одна кімната вціліла, але то свій рідний дім", - написала Леся.

Леся Нікітюк у Херсонській області / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Ведуча додала, що окупанти не лише безжально знищували, але й крали все, що тільки можна. Зокрема, загарбники пограбували повністю Херсонський художній музей.

"Херсонський художній музей. Окупанти настільки все покрали, що найстаріший експонат зараз у ньому…то Богданович і я…", - зазначила Леся.

Леся Нікітюк у Херсонській області / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Окупанти також винесли все з Державного архіву у Херсоні. Особливо їх цікавили електричні чайники, що аж навіть підставки для них залишили.

"А також розікрали Державний архів…техніку і чайники з кабінетів працівників також повиносили. Нагадую, всі підставки під електрочайники, як завжди, залишили", - додала Леся.

Леся Нікітюк у Херсонській області / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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