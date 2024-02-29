Леся Нікітюк шокувала, який вигляд мала на початку кар’єри і показала молодого Бєднякова

Артистка пригадала часи, коли почала здобувати популярність.
Українська ведуча Леся Нікітюк натрапила на архівні фотографії, якими вирішила поділитися зі своїми прихильниками.
У сторіз своєї сторінки в Instagram нині зірка пригадала, з чого починалася її телевізійна кар’єра. Зокрема, одним з перших крупних проєктів для Нікітюк стало тревел-шоу "Орел чи Решка", яке вона вела з Андрієм Бєдняковим.
У фотоблогу знаменитість поділилася спільними з шоуменом світлинами, зробленими під час знімань шоу 10 років тому. Нагадаємо, що Нікітюк вела "Орел і Решка" у 2012-2013 роках. Тоді Нікітюк надавала перевагу простому зручному одягу та практично не наносила макіяж.
Не обійшлося й без фірмового почуття гумору Лесі. Так, під фото, де вона постає з круглими щічками і білим кольором волосся, ведуча написала: "Сама в шоці". Втім вже на наступному кадрі, де позує у червоній сукні зазначила, що завжди собі подобалась.
Під не надто вдалим знімком з Бєдняковим, Нікітюк зізналася, що "ніколи не пробачить монтажерам цей стопкадр".
Нагадаємо, не так давно Леся Нікітюк торкнулася теми свого особистого життя, про яке майже ніколи не говорить. Так, ведуча розповіла, чи перебуває вона наразі у стосунках та в яких саме.
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