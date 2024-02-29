Леся Нікітюк шокувала, який вигляд мала на початку кар’єри і показала молодого Бєднякова

Українська ведуча Леся Нікітюк натрапила на архівні фотографії, якими вирішила поділитися зі своїми прихильниками.

У сторіз своєї сторінки в Instagram нині зірка пригадала, з чого починалася її телевізійна кар’єра. Зокрема, одним з перших крупних проєктів для Нікітюк стало тревел-шоу "Орел чи Решка", яке вона вела з Андрієм Бєдняковим.

У фотоблогу знаменитість поділилася спільними з шоуменом світлинами, зробленими під час знімань шоу 10 років тому. Нагадаємо, що Нікітюк вела "Орел і Решка" у 2012-2013 роках. Тоді Нікітюк надавала перевагу простому зручному одягу та практично не наносила макіяж.

Леся Нікітюк на початку кар'єри / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Не обійшлося й без фірмового почуття гумору Лесі. Так, під фото, де вона постає з круглими щічками і білим кольором волосся, ведуча написала: "Сама в шоці". Втім вже на наступному кадрі, де позує у червоній сукні зазначила, що завжди собі подобалась.

Леся Нікітюк на початку кар'єри / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Під не надто вдалим знімком з Бєдняковим, Нікітюк зізналася, що "ніколи не пробачить монтажерам цей стопкадр".

Леся Нікітюк на початку кар'єри / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк на початку кар'єри / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, не так давно Леся Нікітюк торкнулася теми свого особистого життя, про яке майже ніколи не говорить. Так, ведуча розповіла, чи перебуває вона наразі у стосунках та в яких саме.

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