Леся Нікітюк у день свого 35-річчя знялася у полі в звабливій обтислій сукні

Українська телеведуча Леся Нікітюк сьогодні, 19 жовтня, святкує день народження.

Знаменитості виповнюється 35 років. З цієї нагоди у себе на сторінці в Instagram ювілярка запостила декілька гарних світлин з нещодавньої фотосесії. На знімках Нікітюк позує у полі в обтислій темно-коричневій сукні, яка гарно підкреслила її фігуру.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Образ іменинниця доповнила пальтом та чоботами. Також Леся зізналася, яке бажання вона загадала у день народження:

"Кажуть, в день народження можна загадати бажання і воно обов'язково здійсниться. Я загадала. Хочу щоб Україна перемогла клятого ворога і щоб всі, хто боронить рідну землю, повернулись додому живі і неушкоджені. Щоб наші люди повернулись до своїх рідних міст, а наші українські дітки знов розбіглися по рідним школам. Ось таке бажання", - розповіла Леся.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Своєю чергою, підписники та зіркові друзі Нікітюк залишили їй привітання під постом: "Лесуня! Красуня! Здоров'я і перемоги! Ти – чудова!" – написав Юрій Горбунов. "Лесю, ти – гордість України! Многая літа! Перемоги, мирного неба, злагоди і добра! Обіймаю", - привітала Катерина Бужинська. "З Днюхою, мала! Будь здорова і миру нам всім!" – побажав Дядя Жора.

Нагадаємо, днями Леся Нікітюк показала, як підготувалася до холодної зими на випадок відсутності опалення.

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