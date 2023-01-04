Леся Нікітюк у халатику та без макіяжу похизувалася природною красою

Знаменитість показала фото з відпочинку у Трускавці.
Телеведуча Леся Нікітюк вирішила розпочати Новий рік з відпочинку та приділити час собі.
Знаменитість вирушила до Трускавця. Там ведуча зупинилася у розкішному готелі та відвідала SPA-процедури, аби відпочити та відволіктися від негативу.
Леся в Instagram-stories показала прихильникам, як насолоджується відпочинком. Нікітюк опублікувала фото, де постала у махровому халатику, без макіяжу та із зав'язаним волоссям. На чорно-білому фото, яке ведуча зробила у дзеркалі, знаменитість похизувалася своєю природною красою.
"Трускавець. Водичка. Широдхара (спеціальна лікувальна процедура, яка допомагає повністю розслабитися – прим. ред.) і я", - підписала фото Леся.
Нагадаємо, нещодавно співачка Анна Трінчер показала, який вигляд має без макіяжу. Анна у фотоблогу опублікувала фото, яке було зроблене на ранок після святкування Нового року.
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