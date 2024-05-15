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Леся Нікітюк у коротенькій сукні спричинила фурор в Одесі своїми нескінченно довгими ніжками

Леся Нікітюк у коротенькій сукні спричинила фурор в Одесі своїми нескінченно довгими ніжками

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Ведуча влаштувала імпровізований фотосет.

Українська телеведуча Леся Нікітюк потішила користувачів приємним контентом.

Зокрема, днями ведуча побувала в Одесі. Знаменитість прогулялася вулицями міста та не втрималася, щоб не влаштувати імпровізований фотосет. Перед камерою Нікітюк позувала в коротенькій чорній сукні. Образ знаменитість доповнила сонцезахисними окулярами, туфлями на підборах і жакетом. Своє волосся ведуча розпустила.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Користувачі оцінили серію нових світлин телеведучої. Особливу увагу вони звернули на нескінченно довгі та стрункі ніжки Лесі. В коментарях знаменитості написали чимало компліментів щодо її підтягнутої фігури та привабливого зовнішнього вигляду.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk
  • Оце ноги!
  • Що ви бачите перед собою? Це скарб, а не ноги!
  • Здається, що ноги нескінченні!
Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, Леся Нікітюк час від часу тішить прихильників пікантним контентом. Нещодавно знаменитість показала, як відпочивала в спа в одному з готелів Києва. Ведуча тоді опублікувала фото, де похизувалася своїми підтягнутими сідницями.

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