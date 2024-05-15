Леся Нікітюк у коротенькій сукні спричинила фурор в Одесі своїми нескінченно довгими ніжками

Ведуча влаштувала імпровізований фотосет.
Українська телеведуча Леся Нікітюк потішила користувачів приємним контентом.
Зокрема, днями ведуча побувала в Одесі. Знаменитість прогулялася вулицями міста та не втрималася, щоб не влаштувати імпровізований фотосет. Перед камерою Нікітюк позувала в коротенькій чорній сукні. Образ знаменитість доповнила сонцезахисними окулярами, туфлями на підборах і жакетом. Своє волосся ведуча розпустила.
Користувачі оцінили серію нових світлин телеведучої. Особливу увагу вони звернули на нескінченно довгі та стрункі ніжки Лесі. В коментарях знаменитості написали чимало компліментів щодо її підтягнутої фігури та привабливого зовнішнього вигляду.
- Оце ноги!
- Що ви бачите перед собою? Це скарб, а не ноги!
- Здається, що ноги нескінченні!
Нагадаємо, Леся Нікітюк час від часу тішить прихильників пікантним контентом. Нещодавно знаменитість показала, як відпочивала в спа в одному з готелів Києва. Ведуча тоді опублікувала фото, де похизувалася своїми підтягнутими сідницями.
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