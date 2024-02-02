Леся Нікітюк у косусі на голе тіло захопила нескінченно довгими ногами

Українська телеведуча Леся Нікітюк захопила шанувальників кадрами з нових знімань.

Днями зірка взяла участь у зухвалому фотосеті, під час якого приміряла куртку-косуху на оголене тіло. Пікантними кадрами Нікітюк поділилася на своїй сторінці в Instagram.

На атмосферних чорно-білих фотографіях ведуча зображена лише у чорній косусі та у туфлях-човниках. Зухвалості образу Нікітюк додав вечірній макіяж.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Під час знімань Леся огорнулася у куртку, прикривши оголені принади. Натомість у всій красі ведуча похизувалася своїми нескінченно довгими ногами.

"Люди кажуть, що чоловіки бояться сильних дівчат. Але то люди кажуть, від чоловіків не чула жодного разу….бо вони кудись тікали. Всім сильним, красивим і впевненим у собі дівчатам цьом", - підписала фото з притаманним їй почуттям гумору Нікітюк.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Підписники сторінки Лесі, тим часом, закидали її компліментами:

Ну які гарні ноги, я не можу!

Леся, то ж вони і не скажуть, побачивши таку красу - просто губляться. Це ж найкращі ноги, які я коли небудь бачила

Жіночна, сексуальна, стильна і водночас сильна жінка

Нагадаємо, нещодавно Леся Нікітюк розчулила відео, як вперше за довгий час зустрілася з ексколегою Сергієм Притулою. Колишній ведучий зробив Нікітюк сюрприз.

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