Леся Нікітюк у купальнику та прозорому парео порівняла себе з Кайлі Дженнер

Ведуча зачарувала образом.
Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка днями у крихітному бікіні спричинила фурор в Мережі, продовжує розбурхувати уяву шанувальників.
Цього разу знаменитість поділилася з фоловерами своєї сторінки в Instagram кадрами, на яких постала у суцільному чорному купальнику. Образ Лесі доповнило довге блискуче прозоре парео, босоніжки на шнурівці та сережки-кільця. Зірка позувала біля величезних білих колон.
Цікаво, що на одному з фото Нікітюк порівняла себе з відомою американською світською левицею.
"Чи все ж таки костюм "Останній шанс?". На другій фотці максимально Кайлі Дженнер", - прокоментувала світлини знаменитість.
Шанувальники черговий сексі образ Лесі оцінили гідно:
- Ого яка жінка!
- Це взагалі нема слів. Багіня. Як такою можна бути?
- Як вас там ще не вкрали. Мені здається, ви з верблюдами повинні повернутися
Нагадаємо, місяць тому Леся Нікітюк у топі та мініспідниці похизувалася пласким животиком і стрункими ніжками.