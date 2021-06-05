Леся Нікітюк у купальнику та прозорому парео порівняла себе з Кайлі Дженнер

Ведуча зачарувала образом.

Відома українська телеведуча Леся Нікітюк, яка днями у крихітному бікіні спричинила фурор в Мережі, продовжує розбурхувати уяву шанувальників.

Цього разу знаменитість поділилася з фоловерами своєї сторінки в Instagram кадрами, на яких постала у суцільному чорному купальнику. Образ Лесі доповнило довге блискуче прозоре парео, босоніжки на шнурівці та сережки-кільця. Зірка позувала біля величезних білих колон.

instagram.com/lesia_nikituk

Цікаво, що на одному з фото Нікітюк порівняла себе з відомою американською світською левицею.

"Чи все ж таки костюм "Останній шанс?". На другій фотці максимально Кайлі Дженнер", - прокоментувала світлини знаменитість.

Вам схожа на Кайлі? / instagram.com/lesia_nikituk

Шанувальники черговий сексі образ Лесі оцінили гідно:

Ого яка жінка!

Це взагалі нема слів. Багіня. Як такою можна бути?

Як вас там ще не вкрали. Мені здається, ви з верблюдами повинні повернутися

Нагадаємо, місяць тому Леся Нікітюк у топі та мініспідниці похизувалася пласким животиком і стрункими ніжками.

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