Леся Нікітюк у латексному комбезі еротично попозувала із шаурмою в руках

Блогерка показала фото з дещо незвичним реквізитом.
Українська ведуча Леся Нікітюк, яка днями похизувалася, що їй написала Кім Кардашян, влаштувала дещо незвичний еротичний фотосет.
На фото, якими зірка Мережі поділилася у своєму Instagram, знаменитість постала у синьому латексному комбінезоні з декольте, на підборах, зі стильним укладанням та макіяжем. Втім, родзинкою образу стала шаурма.
Нікітюк спокусливо позувала, тримаючи страву у руках, а на тлі були лопата та вила.
"Шаурма як у Кім", – написала вона.
У коментарях шанувальники продовжили тему жартів про Кім Кардашян та продублювали повідомлення, яке світська левиця надіслала блогерці – amazing.
- Леся – Amazing
- Емейзінг
- Вау! Ви розкішні
- Ні, ну це вогонь!
- Богиня!
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в рожевому мінібікіні засвітила груди та довгі ноги. Зірка відпочила в Португалії.