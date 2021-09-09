Леся Нікітюк у латексному комбезі еротично попозувала із шаурмою в руках

Леся Нікітюк у латексному комбезі еротично попозувала із шаурмою в руках

Блогерка показала фото з дещо незвичним реквізитом.

Українська ведуча Леся Нікітюк, яка днями похизувалася, що їй написала Кім Кардашян, влаштувала дещо незвичний еротичний фотосет.

На фото, якими зірка Мережі поділилася у своєму Instagram, знаменитість постала у синьому латексному комбінезоні з декольте, на підборах, зі стильним укладанням та макіяжем. Втім, родзинкою образу стала шаурма.

Леся Нікітюк / instagram.com/lesia_nikituk

Нікітюк спокусливо позувала, тримаючи страву у руках, а на тлі були лопата та вила.

Леся Нікітюк / instagram.com/lesia_nikituk

"Шаурма як у Кім", – написала вона.

У коментарях шанувальники продовжили тему жартів про Кім Кардашян та продублювали повідомлення, яке світська левиця надіслала блогерці – amazing.

Леся – Amazing

Емейзінг

Вау! Ви розкішні

Ні, ну це вогонь!

Богиня!

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк в рожевому мінібікіні засвітила груди та довгі ноги. Зірка відпочила в Португалії.

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