Леся Нікітюк у напівпрозорій мінісукні показалася в образі Мерилін Монро і спричинила фурор у Мережі

Українська телеведуча Леся Нікітюк спричинила фурор у Мережі знімками, на яких вона постала в образі легендарної акторки Мерилін Монро.

Світлинами знаменитість поділилася у своєму Instagram. Задля фотосету Леся накрутила собі локони та уклала їх так, як це робила Мерилін Монро. Також зірка зробила макіяж зі стрілками та червоною помадою.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

А от вбрання ведуча обрала доволі провокативне. Нікітюк одягла обтислу напівпрозору сукню бежевого кольору. Вбрання вдало підкреслило струнку та підтягнуту фігуру Лесі.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Кадри ведуча не стала підписувати. Тим часом прихильники знаменитості були неабияк приголомшені. Вони засипали її компліментами та зазначили, що вона має спокусливий вигляд. Ба більше, на світлини відреагували навіть зіркові колеги Лесі.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

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Нагадаємо, Леся Нікітюк часом публікує пікантні фото та отримує чимало компліментів. Тим часом деякі чоловіки йдуть далі та пишуть ведучій у приватні повідомлення. Щоправда, вони надсилають їй фото інтимного характеру. Нещодавно знаменитість прокоментувала такі кадри.

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