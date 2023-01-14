Леся Нікітюк у Щедрий вечір зачарувала гарним образом в українському традиційному вбранні

Зірка привітала шанувальників зі святом.
Телеведуча Леся Нікітюк зачарувала своїм образом у національному українському вбранні.
У Щедрий вечір знаменитість привітала усіх своїх підписників зі святом та поділилася новою світлиною в Instagram.
На фото Леся позувала у вишуканій вишиванці, кольоровій запасці з традиційним орнаментом та у чорних чобітках. Волосся ведучої прикрасив гуцульське чільце, а на шиї красувалися коралі. Поруч із Лесею на фото позували щедрувальники у традиційних костюмах.
"Щедрий вечір! P.S. Якщо що, я посередині, а не зліва", - додала жартівливий підпис до фото Нікітюк.
Перевтілитися у справжню українську красуню та ближче познайомитися з традиціями Лесі вдалося на Івано-Франківщині. До речі, саме там телеведуча відсвяткувала Різдво 7 січня.
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