Леся Нікітюк у спокусливому спідньому похизувалася стрункою та підтягнутою фігурою

Українська телеведуча Леся Нікітюк має струнку та підтягнуту фігуру та не соромиться нею хизуватися.

Так, час від часу знаменитість тішить прихильників пікантними світлинами, на яких постає у купальнику або спідній білизні. Цього разу ведуча посвітила спокусливим вбранням від українського бренду.

Леся Нікітюк опублікувала в Instagram-stories знімок, на якому постала у чорній спідній білизні в сіточку. Знаменитість сфотографувалася в дзеркалі та продемонструвала плаский животик та накачані стегна.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Українська спідня білизна, яка підкорила світ", - зазначила Леся.

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк хизувалася апетитними сідницями. Ведуча показувала, як у купальнику займалася вейкбордингом.

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