Леся Нікітюк у яскравій мінісукні прогулялася лісом зі своїм улюбленцем

Зірка встигла зробити декілька фото під час поїздки.

Телеведуча Леся Нікітюк показала, як провела час разом зі своїм домашнім улюбленцем.

Знаменитість взяла свого песика на ім'я Рафік та вирушила разом з ним на прогулянку до лісу. Гарними світлинами серед осінніх дерев на березі озера Нікітюк поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Для прогуялнки Леся обрала стильну спортивну мінісукню яскравого салатового кольору. У комплекті до вбрання ведучої була сумочка на пояс.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"А Рафік знає куди водити тьолочок", - пожартувала у підписі до фото Нікітюк.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Шанувальники наробили компліментів її яскравому образу та гарним фото: "Колір просто вогонь і Леся теж", "Красуня, як завжди", "Яка ж вона неймовірна", "Наша подільська красуня", "Яка гарна".

Нагадаємо, днями Леся Нікітюк похизувалася знахідками з хмельницького базару та навіть знайшла дещо для Наді Дорофєєвої.

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