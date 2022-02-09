Леся Нікітюк у золотистому купальнику похизувалася фігурою та довгими ніжками

Знаменитість відпочиває в Таїланді.

Українська ведуча Леся Нікітюк гайнула на відпочинок до Таїланду.

Зірка обрала острів Пхукет. Там знаменитість куштує місцеву їжу, засмагає та досхочу купається в морі. Не забуває вона і вести свій блог в Instagram. Так, Нікітюк потішила прихильників пляжними фото, де постала у золотистому суцільному купальнику. Блогерка показала струнку фігуру.

Леся Нікітюк / instagram.com/lesia_nikituk

Також Леся похизувалася довгими ніжками.

Леся Нікітюк / instagram.com/lesia_nikituk

"Боже, а шо це блищить на Пхукеті??? А це я! Я – золото", – підписала кадри зірка.

У відповідь користувачі наробили Лесі компліментів. Зокрема, вони висловили захоплення щодо ніжок кумирки.

Найкрасивіші ноги України. Кожного разу дивуюся - як вони такі довгі?

Боже, шо за ноги?

Що це за модель така? Просто ракета

Яке красиве сонечко

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