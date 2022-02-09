Леся Нікітюк у золотистому купальнику похизувалася фігурою та довгими ніжками

Знаменитість відпочиває в Таїланді.
Українська ведуча Леся Нікітюк гайнула на відпочинок до Таїланду.
Зірка обрала острів Пхукет. Там знаменитість куштує місцеву їжу, засмагає та досхочу купається в морі. Не забуває вона і вести свій блог в Instagram. Так, Нікітюк потішила прихильників пляжними фото, де постала у золотистому суцільному купальнику. Блогерка показала струнку фігуру.
Також Леся похизувалася довгими ніжками.
"Боже, а шо це блищить на Пхукеті??? А це я! Я – золото", – підписала кадри зірка.
У відповідь користувачі наробили Лесі компліментів. Зокрема, вони висловили захоплення щодо ніжок кумирки.
- Найкрасивіші ноги України. Кожного разу дивуюся - як вони такі довгі?
- Боже, шо за ноги?
- Що це за модель така? Просто ракета
- Яке красиве сонечко
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