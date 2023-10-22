Леся Нікітюк у зухвалому міні показала, як 36-річчя відсвяткувала: "Прокинулась з перстнем на пальці"

Українська телеведуча Леся Нікітюк розповіла, як відсвяткувала своє 36-річчя.

День народження у зірки був 19 жовтня. На сторінці в Instagram іменинниця поділилася своїми гарними фото та жартома розповіла, як минув святковий день.

На фото, що їх Леся запостила в фотоблогу, вона постає у сміливій мінісукні чорного кольору з прозорими вставками. Вбрання ведучої добре підкреслило її ідеальну фігуру та довгі ноги.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Також Нікітюк показала селфі з домашнім улюбленцем, собакою Рафіком. Окрім того ведуча похвалилася, як багато квітів їй подарували:

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Прокинулась здорова, щаслива, з перстнем на пальці, чоловіком і двома дітьми… Все так, як ви мені побажали. Тому, бажаю вам всього того, що ви побажали мені, довго писати не можу, бо діти хочуть грудей, а чоловік їсти.. Ну і навпаки", - з притаманним їй почуттям гумору підписала знімки Нікітюк.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Разом з цим зірка зізналася, що всі отримані квіти та кульки вона передасть до дитячої лікарні:

"Ці прекрасні квіти і кульки тішили мене два дні! Але я знаю, що вони можуть потішити ще багатьох хороших людей. Тому, з вашого дозволу, я передаю це все до лікарні. Кульки для дітей, квіти нехай прикрасять кабінети лікарів, які щодня боряться за їхні життя", - зазначила Нікітюк.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, раніше ми показали, як за 14 років в українському шоубізнесі мінялася Леся Нікітюк і який вигляд ведуча мала до популярності.

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