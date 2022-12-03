Леся Нікітюк у звабливій сукні з пікантним декольте та високим розрізом на нозі позувала у Монако

Ведуча приїхала на благодійний вечір Еліни Світоліної.
Українська ведуча Леся Нікітюк на деякий час поїхала з України. Наразі знаменитість перебуває Монте-Карло, Монако.
Як розповіла Леся, вона приїхала на благодійний вечір на підтримку України. Цей захід організувала знаменита подруга Нікітюк, українська тенісистка Еліна Світоліна.
Як розповіла ведуча, Еліна запросила своїх друзів у Монако, аби зібрати кошти для своїх програм фонду і, що найголовніше, кошти на генератори для українських лікарень.
На сторінці в Instagram Нікітюк поділилася декількома фотографіями і показала свій образ, у якому відвідала захід. Ведуча надала перевагу вбранню від одного з українських брендів. Леся позувала у розкішній чорній сукні до підлоги з пікантним декольте та високим розрізом, який підкреслив стрункі ноги ведучої:
"Українські дизайнери найкращі, відчуваю, що сьогодні ця сукня теж братиме участь в благодійному аукціоні.. Про сам вечір і суму вилучених коштів які підуть на допомогу Україні, розкажу пізніше. Біжу підтримати подругу Еліну Світоліну, яка все це організувала", написала Леся.
Пізніше ведуча повідомила, що під час благодійного вечора було зібрано 170 тисяч євро на підтримку України. Також Леся показалася разом з Еліною Світоліною та її чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом.
Нагадаємо, не так давно Леся Нікітюк показала, як разом з Дашею Астаф'євою варила борщ та випікала пампушки для наших військових.
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