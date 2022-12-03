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Леся Нікітюк у звабливій сукні з пікантним декольте та високим розрізом на нозі позувала у Монако

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
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877
Час на прочитання
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Леся Нікітюк у звабливій сукні з пікантним декольте та високим розрізом на нозі позувала у Монако

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Ведуча приїхала на благодійний вечір Еліни Світоліної.

Українська ведуча Леся Нікітюк на деякий час поїхала з України. Наразі знаменитість перебуває Монте-Карло, Монако.

Як розповіла Леся, вона приїхала  на благодійний вечір на підтримку України. Цей захід організувала знаменита подруга Нікітюк, українська тенісистка Еліна Світоліна.

Як розповіла ведуча, Еліна запросила своїх друзів у Монако, аби зібрати кошти для своїх програм фонду і, що найголовніше, кошти на генератори для українських лікарень.

На сторінці в Instagram Нікітюк поділилася декількома фотографіями і показала свій образ, у якому відвідала захід. Ведуча надала перевагу вбранню від одного з українських брендів. Леся позувала у розкішній чорній сукні до підлоги з пікантним декольте та високим розрізом, який підкреслив стрункі ноги ведучої:

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Українські дизайнери найкращі, відчуваю, що сьогодні ця сукня теж братиме участь в благодійному аукціоні.. Про сам вечір і суму вилучених коштів які підуть на допомогу Україні, розкажу пізніше. Біжу підтримати подругу Еліну Світоліну, яка все це організувала",  написала Леся.

Леся Нікітюк та Андрій Шевченко / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк та Андрій Шевченко / Фото: instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк і Тімур Мірошниченко / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк і Тімур Мірошниченко / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Пізніше ведуча повідомила, що під час благодійного вечора було зібрано 170 тисяч євро на підтримку України. Також Леся показалася разом з Еліною Світоліною та її чоловіком, французьким тенісистом Гаелем Монфісом.

Леся Нікітюк та Еліна Світоліна з чоловіком Гаелем Монфісом / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк та Еліна Світоліна з чоловіком Гаелем Монфісом / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, не так давно Леся Нікітюк показала, як разом з Дашею Астаф'євою варила борщ та випікала пампушки для наших військових.

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Дата публікації
Перегляди
877
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