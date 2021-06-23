Леся Нікітюк в обтислій мінісукні похизувалася довжелезними ногами

Ведуча поділилася знімками зі свята.
Відома українська телеведуча та блогерка Леся Нікітюк потішила своїх шанувальників новим фотоконтентом.
На своїй сторінці в Instagram зірка розмістила серію знімків, зроблених на святкуванні 40-річчя Сергія Притули.
На світлинах Леся у блакитній обтислій мінісукні позувала на сходах, демонструючи свої стрункі довгі ноги.
"Забігла привітати з Днем Народження Сергія Притулу, але сфоткалась, побачила себе і зрозуміла що з ним буде наступне фото", - зазначила під знімками Нікітюк.
Шанувальники також оцінили красу ведучою, засипавши її компліментами у коментарях.
- Це що за краса така неземна?
- Боже, Лесю, яка гарна сукня!
- Такі ноги даються лише небагатьом
- О Боги, краса - страшна сила!
Нагадаємо, не так давно Леся Нікітюк пояснила, чому не стала новою "холостячкою". Зірка зазначила, що могла б звісно когось знайти, але й могла вмтратити все, що є.