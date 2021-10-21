Леся Нікітюк в обтислому комбінезоні та золотистому дощику показала, як 34-річчя святкувала

Зірка влаштувала гучну вечірку.
Українській телеведучій Лесі Нікітюк 19 жовтня виповнилося 34 роки. А днями зірка влаштувала з цієї нагоди гучну та яскраву вечірку.
Про party винуватиця торжества розповіла у себе на сторінці в Instagram. Леся запостила кадри, на яких постає в обтислому латексному комбінезоні, який доповнила пишним золотистим дощиком-накидкою.
Також на фото зображені й гості, які були одягнені під стать заходу, який, судячи з усього, відбувся у стилі 90-х. Лосини з принтом, боді, куртки-косухи, пишні зачіски, яскравий верхній одяг, джинс, спортивні костюми.
Сама іменинниця зізналася, що їй все дуже сподобалося та подякувала друзям за атмосферу:
"Best birthday ever. Друзі вчора був найкращий день народження за всю історію мого життя! Я дуже щаслива, що маю таких друзів. Дякую всім за привітання!" – написала Леся.
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