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Леся Нікітюк верхи на кавунах у кавері на хіт Ротару заспівала про звільнений Херсон: "На Кремлі вже тризуб"

Леся Нікітюк верхи на кавунах у кавері на хіт Ротару заспівала про звільнений Херсон: "На Кремлі вже тризуб"

Автор
Ксенія ГабріадзеКсенія Габріадзе
Дата публікації
Перегляди
1508
Час на прочитання
1 хв
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Леся Нікітюк верхи на кавунах у кавері на хіт Ротару заспівала про звільнений Херсон: "На Кремлі вже тризуб"

Леся Нікітюк

Співоча ведуча випустила кавер-версію легендарної пісні "Только этого мало" Софії Ротару.

Ведуча та волонтерка Леся Нікітюк встигає й піднімати шанувальникам настрій своїм відмінним почуттям гумору.

Так от знаменитість надихнулася звільненням Херсону і переробила хіт співачки Софії Ротару "Только этого мало", який присвятила українському місту. На обкладинці треку Нікітюк зображена верхи на кавунах у велосипедках та кольоровому топі.

А в пісні Леся співає: "Ось і літо пройшло, ми Херсон відібрали. Але люди кричать: тільки нам цього мало", і "Повернеться Донбас із Луганськом і Кримом, посміхнемося ми і Залужному крикнем: "Тільки, тільки, тільки українцям це мало".

Фанати Лесі, почувши її кавер, не змогли приховати емоцій: "Браво! В своєму неповторному стилі, на позитиві, мотивуюче і обнадійливо! Все так і буде! Слава Залужному! Слава героям!", "боже, ця людина точно вміє все! І веде, грає, співає та ще машину водить".

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк разом з Jerry Heil записала кумедний трек про росіян, які тікали з Криму і "вабщє нє хотєлі уєзжать" з півострова.

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Дата публікації
Перегляди
1508
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