Леся Нікітюк відклала весілля з нареченим і назвала причину

Українська ведуча, а віднедавна й акторка Леся Нікітюк відклала весілля з нареченим, військовим Дмитром Бабчуком, і пояснила чому.

Так, ще на початку січня знаменитість оголосила, що виходить заміж. Однак, як виявилося, весілля парочка не квапиться організовувати. Нікітюк у коментарі "Люкс ФМ" зізналась, що вони з нареченим поки що відклали цю подію. Причиною цього стало те, що Дмитро Бабчук є чинним військовослужбовцем. Тож, у закоханих наразі просто немає можливості організувати свято.

"Зараз дуже мало приводів для радості. Ми все ж таки дали відстрочку цій події, бо Дмитро на сьогодні є чинним військовослужбовцем. Ми поки що не можемо будувати графіки на це", - пояснила ведуча.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Натомість Леся Нікітюк зізналась, яким хоче бачити своє весілля. Знаменитість планує організувати пишне свято. Зокрема, українські традиції теж будуть присутні, а особливо ті, що стосуються батьків.

"У мене у мами семеро похресників і в тата восьмеро. Ми переходили всі весілля. Всі ці українські традиції, де зять миє мамі ноги горілкою, а потім кропивою…Звичайно, я хочу щоб мамі таке зробили. Я хочу хороше таке весілля, де буде багато людей", - додала знаменитість.

Леся Нікітюк із бойфрендом / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, у Мережі на початку року з'явилися чутки, що Леся Нікітюк вагітна. Джерела редакції сайту ТСН.ua також підтверджують ці плітки. Нещодавно сама ведуча дала нам коментар, де вперше висловилася про новини щодо її вагітності.

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