Леся Нікітюк відповіла, чому не стала новою "холостячкою": "Білосніжка і семеро гномів 2"

Також знаменитість поділилася, чи запитують її батьки про весілля.

Відома ведуча Леся Нікітюк поміркувала, чому не стала новою "Холостячкою".

Так, чимало прихильників шоу сподівалися, що цього року обиратиме своє кохання саме вона. Втім, цього не сталося. У програмі "Світське життя" зірка прокоментувала це.

"Чесно, не можу сказати, що я досі комплексую, але в принципі я ж розумію реальність, що це було б як "Білосніжка і семеро гномів 2". Можливо б і знайшла, а можливо і втратила б все, що є", – відповіла Нікітюк.

Також зірка поділилася, чи запитують її батьки про весілля доньки. Так, ведуча зазначила, що вони вже змирилися, що Леся вийде заміж нескоро: "Усі вже готові, тільки, будь ласка, будьте готові і ви, чоловіку", – зазначила знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Лесю Нікітюк "зламали", запостили її інтимні фото та переписку з "Холостяком". Невдовзі ведуча відновила сторінку та прокоментувала інцидент.

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