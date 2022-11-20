Леся Нікітюк відповіла на хейт у Мережі та пояснила, чому досі не вийшла заміж

Українська телеведуча Леся Нікітюк влучно відповіла усім хейтерам, які критикують її у Мережі, а також пожартувала, чому й досі ходить незаміжня.

Користувачі соціальних мереж не втрачають нагоди написати їй образливі коментарі. Втім, Леся вже знає, як реагувати на подібні закиди у Мережі.

У сторіз в Instagram ведуча показала, як разом із мамою читає коментарі до своїх фото. Також зірка записала відеозвернення до шанувальників і зізналася, що зараз злі коментарі навіть підіймають їй настрій.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Як підняти собі настрій? Зайти на Facebook, який я не веду, подивитися, як ганебна 5-гривнева преса публікує мої фотографії, яким вже по п'ять років, та під цими фотографіями люди ср*ть, як можуть. Колись я злилась, а зараз мене це так відволікає. Це реально піднімає настрій! Дякую", - сказала Леся.

Ведуча помітила, що найбільше усіх хвилює, чому ж досі 35-річна знаменитість не знайшла свого обранця, тому вирішила розставити усі крапки над "і", але у своїй жартівливій манері.

"Люди, розкриваю секрет! Мене у п'ятому класі баба обмела віником! Я серйозно кажу, це основна причина", - пожартувала Леся.

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