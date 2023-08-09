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Леся Нікітюк відверто розповіла про свої комплекси: "Соромилася носити спідницю"

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Леся Нікітюк відверто розповіла про свої комплекси: "Соромилася носити спідницю"

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Знаменитість не завжди була впевненою у собі.

Українська телеведуча Леся Нікітюк відверто розповіла, які раніше мала комплекси.

Так, в Instagram-stories знаменитість відверто розповіла, що не завжди була впевненою у собі Раніше Нікітюк мала комплекси через свій зовнішній вигляд. Ведуча вважала недоліком високий зріст та худорляву статуру. Ба більше, Леся навіть намагалася це приховувати. Зокрема, зірка не носила спідниці, аби не було видно її ніг, та не вдягала взуття на підборах, аби не бути ще вищою.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Героїня нового кампейну українського бренду одягу, а колись невпевнена у собі дівчина, яка соромилася носити спідниці через довгі і худі ноги. Соромилася носити підбори через високий зріст", - відверто розповіла знаменитість.

Леся Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нині ж цих комплексів Леся позбулася. Знаменитість залюбки одягає взуття на підборах та мініспідниці. Ведуча не соромиться демонструвати стрункі та довгі ніжки.

Нагадаємо, нещодавно співачка Тоня Матвієнко зізналась, що має комплекси. Виявляється, виконавиця набрала зайву вагу, і їй це не подобається. До речі, артистка також робить уколи краси.

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Дата публікації
Перегляди
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