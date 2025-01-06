Леся Нікітюк виходить заміж: що відомо про молодшого на 9 років нареченого зірки та їхнє знайомство

Пара всього лише чотири місяці тому заявила про стосунки публічно.

Українська ведуча Леся Нікітюк виходить заміж за військового Дмитра Бабчука.

Про свої заручини 37-річна ведуча повідомила під час зимової відпустки. Так, знаменитість отримала пропозицію у Буковелі й вже похизувалася каблучкою. Про свій роман закохані висловлюються доволі стримано. Перше їхнє спільне фото з'явилося у Мережі на початку жовтня минулого року. Спочатку Нікітюк приховувала обличчя обранця, а потім все ж розсекретила його ім'я та повністю показала.

Леся Нікітюк з нареченим, якого спочатку приховувала / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк з нареченим, якого спочатку приховувала / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Відомо, що наречений Лесі Нікітюк молодший за ведучу на дев'ять років і зараз йому 28 років. Пару познайомив військовий медик кримськотатарського походження Асан Ісенаджиєв. Про це він сам повідомив у коментарях під публікацією, де знаменитість показала найперше фото з коханим і заявила про стосунки.

Леся Нікітюк з нареченим / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

З Instagram Дмитра Бабчука зрозуміло, що він дотичний до українського війська. Нині він не розсекречує, де та на якому напрямку воює. Утім, не приховує, що служить в ЗСУ вже вісім років і свого часу брав участь в АТО. У стрічці воїна чимало фото з фронту. І на одному з таких він постає під час тренування бойових водолазів з загону спецпризначення у кадрі відомих військових фотографів Влади і Костянтина Ліберових.

Дмитро Бабчук / Фото: Костянтин і Влада Ліберови

До слова, наречений Нікітюк активно веде соцмережі та розвиває власний бренд одягу. У своїх публікаціях Дмитро час від часу зачіпає гострі соціальні питання та аналізує власний пройдений шлях у війську.

Що ж до роману Лесі Нікітюк і Дмитра Бабчука відомо небагато. Відколи пара почала серйозні стосунки – невідомо, але афішувати їх почала восени минулого року. Хоч молодята й не часто діляться особистим, але останнім часом тішать фанів романтичними фото. Зокрема, разом їздять на відпочинок і позують на різних локаціях. Нещодавно молодята насолодилися природою Карпат і зустріли новорічні свята там. Врешті, на засніжених полонинах Нікітюк і відповіла омріяне "так" Дмитру Бабчуку.

Леся Нікітюк із коханим

Леся Нікітюк із коханим у Буковелі

Леся Нікітюк з нареченим Дмитром Бабчуком

Леся Нікітюк виходить заміж / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, зірки українського шоубізнесу вже привітали Лесю Нікітюк з новим статусом нареченої. Як вітали Могилевська, Брежнєва, Сумська та інші знаменитості – читайте у матеріалі за посиланням.

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