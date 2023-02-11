Леся Нікітюк показала, який влаштувала відпочинок для племінниць: "Майже рік нікуди не їздили"

Телеведуча Леся Нікітюк багато часу проводить зі своїми племінницями та навіть вирушила з ними на відпочинок.

У Instagram знаменитість поділилася, що майже за рік війни зрозуміла, як важливо присвячувати увагу своїм рідним, а особливо дітям.

"Якщо ви запитаєте мене, що змінилося в мені за останній рік? Перше, що я скажу, це те, що я почала ще більше приділяти уваги родині і нашим дітям. Нашим, бо в нас брат відповідає за потомство, а я за кар’єру", - поділилася Леся.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нікітюк разом із племінницями поїхала на "перезавантаження" до одного з СПА-готелів на Хмельниччині. Там дівчата могли насолодитися іграми та поплавати у басейні, а найголовніше відволіктися від жахливих новин. Світлинами з відпочинку Леся поділилася на своїй сторінці.

Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Боже, як раділи дівчата, коли побачили басейн і дитячий клуб.. і я на секунду задумалась, що вони вже майже рік нікуди не їздили. Наші діти живуть в стресі, ховаються в укриттях і замість ігор обговорюють новини. Класно, що в такий складний час в Україні є місця, в яких можна перезавантажитись… відволікти дітей позитивом", - поділилася Нікітюк.

Фото: Суспільне

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