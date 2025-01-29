Леся Нікітюк вперше після чуток про вагітність вийшла на зв'язок і показала фото в повен зріст

Українська ведуча Леся Нікітюк на тлі чуток про її вагітність вийшла на зв'язок і показала фото в повен зріст.

Зокрема, в Instagram-stories знаменитість поділилася, як проводить час. Ведуча вирішила зайнятися зовнішнім виглядом та сходила до косметологині. Лесі Нікітюк зробили чистку обличчя та нанесли легкий тон. Як зазначила знаменитість, нині вона просто сяє.

"Зробили чистку обличчя, легенький тон…Сяю", - поділилася знаменитість.

Також Леся Нікітюк опублікувала фото в повен зріст. Вона одягнула сукню, а поверх неї жакет, що повністю приховав її фігуру.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Зазначимо, минулого тижня в Мережі з'явилися чутки, що Леся Нікітюк при надії. Джерела сайту ТСН.ua підтвердили, що ведуча наразі вагітна первістком. Щоправда, ані сама Леся Нікітюк, ані її наречений Дмитро Бабчук цю інформацію не коментують. Закохані ані спростовують новини про майбутнє поповнення в родині, ані підтверджують їх.

Читайте також: