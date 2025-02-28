Леся Нікітюк вперше прокоментувала чутки про свою вагітність (фото)

В ексклюзивному коментарі ТСН.uа телеведуча поділилася, як реагує на новини щодо особистого життя.

Вперше за тривалий час на публіці з'явилася відома телеведуча Леся Нікітюк. Це сталося на прем'єрі фільму "Песики".

Від січня у Мережі активно ширяться чутки про те, що відома 37-річна телеведуча Леся Нікітюк вагітна первістком. Джерела ТСН.ua також підтверджують, що плітки правдиві. Сама ж теледіва досі не коментувала новини про майбутнє поповнення в її родині. І ось нарешті на прем’єрі фільму "Песики", де Нікітюк зіграла головну роль, вона з'явилася на публіці. Для виходу в світ Леся обрала обтислий комбінезон, пухнасті білі підбори і чорний піджак, який повністю приховує талію. На пряме запитання редакції ТСН.ua щодо чуток навколо свого нового статусу Леся Нікітюк відповіла:

"Я не коментую чутки. У такому випадку мені б доводилося коментувати це декілька разів на день. Але я дуже поважаю всіх журналістів. Якщо вам повідомляє якесь джерело якусь інформацію – знайте Фібі, Пайпер і Прю знищили джерело ще у третьому сезоні серіалу "Всі жінки відьми", - віджартувалася Нікітюк.

Леся Нікітюк / Фото: ТСН.ua

Леся Нікітюк / Фото: ТСН.ua

На схоже запитання колег-журналістів, чи вагітна вона, Леся казала: “На запитання про особисте я не відповідаю".

Нагадаємо, цьогоріч в особистому житті телеведучої Лесі Нікітюк сталися кардинальні зміни. Її коханий-військовий зробив їй пропозицію. На питання, чи відбудеться весілля вже в цьому році, Леся також відповіла досить загадково: "Одне з відділень РАЦСу - в моєму будинку, але це нічого не означає".

Нагадаємо, нещодавно колега Нікітюк, гумористка Лєра Мандзюк неочікувано звернулася до українців за кордоном.

Читайте також: