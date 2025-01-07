Леся Нікітюк вперше висловилася про заручини з молодшим на 9 років коханим-військовим

Українська телеведуча Леся Нікітюк вперше прокоментувала заручини з молодшим на дев'ять років коханим-військовим Дмитром Бабчуком.

Радісну новину знаменитість оголосила в Instagram, а ще розповіла, як вони дійшли до цього рішення. Леся поділилася, що у них із коханим чудове почуття гумору. Зокрема, вони полюбляють жартувати одне з одного. Днями ведуча подарувала Дмитрові светр із кумедним вовком, а той відповів їй обручкою. Однак заручини виявилися вже не жартом. Пара серйозно налаштована побудувати спільне майбутнє одне з одним.

Леся Нікітюк виходить заміж / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Ми з Дмитром любимо жартувати і підстьобувати одне одного! Особливо я. То купила йому сімейки на базарі і відмітила в Instagram-stories, то світер кумедний з вовком, як цього разу. От і він вирішив зробити так, і виставив з обручкою у відповідь. Тільки це вже не жарт..." - розповіла знаменитість у коментарі novy.tv.

Нагадаємо, Леся Нікітюк переважно тримає в таємниці особисте життя та неохоче ділиться його подробицями. Однак деякі факти все ж розкриває. Нещодавно редакція сайту ТСН.ua писала, що відомо про нареченого зірки, як вони познайомилися та як почався їхній роман.

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