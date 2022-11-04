Леся Нікітюк з гумором відреагувала на прохання показати бойфренда: "Цей день настав"

Українська телеведуча Леся Нікітюк тримає в таємниці своє особисте життя і неохоче про нього розповідає. Утім, нещодавно почали ширитися чутки, що знаменитість вже не одиначка.

Прихильники Лесі просто засипають її проханнями поділитися, хто ж став її обранцем. Ведуча вирішила з гумором нарешті "показати" свого коханого.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Ви давно просите мене, щоб я показала вам свою другу половинку… Цей день настав!" – зазначила Леся.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Тож в Instagram-stories зірка наважилася нарешті "показати" свого коханого. Нікітюк опублікувала повністю чорну світлину, де взагалі нічого не видно. Як пожартувала Леся, просто вдома зникло світло, але бойфренд на знімку є.

"У той момент, коли ми фотографувалися, зникло світло… Якщо що, то він зліва", - пожартувала Леся.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, чутки про те, що Леся не самотня, підігрів товариш зірки, ведучий Слава Дьомін. Він натякнув, що у Нікітюк є обранець, утім, вона сама про нього все розповість.

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