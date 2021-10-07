Леся Нікітюк з рожевим волоссям у шкіряній куртці здивувала новим образом

Ведуча захопила новими знімками.
Відома телеведуча Леся Нікітюк здивувала фоловерів своїм новим іміджем.
Так, всі звикли бачити Лесю білявкою. Та, схоже, зірка вирішила поекспериментувати зі своєю зовнішністю.
Знаменитість приміряла на себе рожеву перуку з довгим хвилястим волоссям. Свій образ Леся доповнила шкіряною курткою та обтислими штанами.
"Я тут трішки випала з Instagram. Обіцяю, що незабаром повернусь", - повідомила своїм фанам зірка.
Шанувальники не засмутились відсутністю Лесі в Instagram. Вони милувалися новими фото ведучої:
- Богиня!
- Хто тут під Монро косить?
- Ти супер!
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