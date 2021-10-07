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Леся Нікітюк з рожевим волоссям у шкіряній куртці здивувала новим образом

Леся Нікітюк з рожевим волоссям у шкіряній куртці здивувала новим образом

Леся Нікітюк / instagram.com/lesia_nikituk

Ведуча захопила новими знімками.

Відома телеведуча Леся Нікітюк здивувала фоловерів своїм новим іміджем.

Так, всі звикли бачити Лесю білявкою. Та, схоже, зірка вирішила поекспериментувати зі своєю зовнішністю.

Леся Нікітюк з новою зачіскою / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк з новою зачіскою / instagram.com/lesia_nikituk

Знаменитість приміряла на себе рожеву перуку з довгим хвилястим волоссям. Свій образ Леся доповнила шкіряною курткою та обтислими штанами.

"Я тут трішки випала з Instagram. Обіцяю, що незабаром повернусь", - повідомила своїм фанам зірка.

Леся Нікітюк з новою зачіскою / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк з новою зачіскою / instagram.com/lesia_nikituk

Шанувальники не засмутились відсутністю Лесі в Instagram. Вони милувалися новими фото ведучої:

  • Богиня!
  • Хто тут під Монро косить?
  • Ти супер!

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