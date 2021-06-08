Леся Нікітюк з величезним келихом вина показала, як з батьками святкувала їхнє "рубінове весілля"

Батьки зірки 40 років у шлюбі.

Українська ведуча Леся Нікітюк днями відсвяткувала 40-річчя шлюбу своїх батьків.

На сторінці в Instagram знаменитість показала, як сім’я святкувала "рубінове весілля". Так, зірка з мамою і татом влаштували вечерю на подвір’ї. Леся запостила миле фото винуватців свята. На світлині пара усміхнено демонструвала свої обручки.

instagram.com/lesia_nikituk

А сама Нікітюк не втрималася від жартів і влаштувала імпровізований фотосет із величезним келихом вина.

instagram.com/lesia_nikituk

"Великий келих підіймаю за батьків! 40 років разом, у горі і радості, у бідності і не дуже багатстві. Мама Кет і Ів-Сент-Іван, щоб ви мені були здорові! Є у вас невістка, приведу вам зятя. Нехай поцілуються Іванко і Катя", – написала телеведуча.

У коментарях користувачі долучилися до привітань та зазначили, що Леся схожа на маму.

Від щирого серця найщиріші вітання

Дуже схожа на маму

Якби 40 років вони не зустрілися і не покохали одне одного – не було б у нас такої чудової та мегапозитивної Лесі

Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк у купальнику та прозорому парео порівняла себе з Кайлі Дженнер. Ведуча зачарувала образом.

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