Леся Нікітюк з величезним келихом вина показала, як з батьками святкувала їхнє "рубінове весілля"

Батьки зірки 40 років у шлюбі.
Українська ведуча Леся Нікітюк днями відсвяткувала 40-річчя шлюбу своїх батьків.
На сторінці в Instagram знаменитість показала, як сім’я святкувала "рубінове весілля". Так, зірка з мамою і татом влаштували вечерю на подвір’ї. Леся запостила миле фото винуватців свята. На світлині пара усміхнено демонструвала свої обручки.
А сама Нікітюк не втрималася від жартів і влаштувала імпровізований фотосет із величезним келихом вина.
"Великий келих підіймаю за батьків! 40 років разом, у горі і радості, у бідності і не дуже багатстві. Мама Кет і Ів-Сент-Іван, щоб ви мені були здорові! Є у вас невістка, приведу вам зятя. Нехай поцілуються Іванко і Катя", – написала телеведуча.
У коментарях користувачі долучилися до привітань та зазначили, що Леся схожа на маму.
- Від щирого серця найщиріші вітання
- Дуже схожа на маму
- Якби 40 років вони не зустрілися і не покохали одне одного – не було б у нас такої чудової та мегапозитивної Лесі
Нагадаємо, раніше Леся Нікітюк у купальнику та прозорому парео порівняла себе з Кайлі Дженнер. Ведуча зачарувала образом.