Леся Нікітюк захопила пікантним фото з напівоголеним бойфрендом вдома

Українська телеведуча Леся Нікітюк продовжує інтригувати фанів своїм новим обранцем після розсекречування нових стосунків.

Цього разу знаменитість опублікувала ще одне цікаве фото з чоловіком, ім'я та обличчя якого тримає в таємниці. На зображенні видніється голий торс бойфренда Нікітюк і його велике татуювання черепа на всю спину. Пара попозувала у пристрасних обіймах перед дзеркалом. Сама Леся у цей час постає у сорочці та частково прикриває своє обличчя телефоном.

Ведуча знову не була багатослівною й лишила короткий підпис, де написала про бадьорий ранок вихідного дня поруч з коханим: "Бобрий ранок".

Леся Нікітюк з бойфрендом / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Зазначимо, про особисте життя Лесі Нікітюк майже нічого не відомо. Знаменитість тримає за сімома замками всі свої романи та обранців. Тим не менш, ведуча часто хизується розкішними подарунками від чоловіків і як затишно проводить з ними час.

Нагадаємо, нещодавно співачка Ірина Білик заінтригувала можливим возз'єднанням з колишнім чоловіком, шоуменом Дмитром Коляденком. Зірка показала фото, як разом з ним проводить час.

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