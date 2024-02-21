Леся Нікітюк заінтригувала подробицями свого особистого життя: "Я у вільних стосунках"

Українська телеведуча Леся Нікітюк зізналась, чи вільне її серце.

Зокрема, знаменитість поспілкувалася з прихильниками в Instagram, вони ж і поставили їй відповідне запитання. Леся Нікітюк дещо збентежила своєю відповіддю. Ведуча зізналась, що нині вона перебуває у вільних стосунках. Однак або ж зірка таким чином пожартувала, зазначивши, що в неї немає другої половинки, або ж натякнула, що в з партнером у них не моногамні взаємини.

"Конкретно зараз я у вільних стосунках", - відповіла Нікітюк.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Також у знаменитості поцікавилися, чи планувала вона коли-небудь зробити пластичну операцію. Ведуча дала чітко зрозуміти, що її все влаштовує у своєму тілі, тож пластика їй не потрібна.

"Я не проти пластики. Ви можете робити собі все, що захочете, головне – без перебору і щоб хороший хірург. Я хотіла собі коротші ноги, але потім зрозуміла, що з ногами все гаразд, хотіла груди, але чоловік сказав, що мої – кращі. Потім хотіла переробити ніс, але він теж всіх влаштовував. Просто ходжу до косметолога і на спорт", - жартома відповіла знаменитість.

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, нещодавно Микита Добринін зізнався, що не самотній. Ведучий розповів про нову обраницю, з якою почав зустрічатися після розлучення.

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