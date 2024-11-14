Леся Нікітюк заінтригувала весіллям з молодшим на дев'ять років коханим-військовим

Українська ведуча Леся Нікітюк продовжує інтригувати подробицями особистого життя.

Зокрема, цього разу знаменитість відповіла, коли вийде заміж. Це сталося на шоу "Є питання". Під час одного завдання ведучій Маші Єфросиніній випала нагода поставити колезі запитання. Вона без вагань поцікавилася, коли ж Нікітюк вийде заміж.

"Коли ти збираєшся заміж?" – поцікавилася Єфросиніна у ведучої.

Відповідь від Лесі Нікітюк не змусила на себе довго чекати. Знаменитість без вагань відповіла, що "скоро". Щоправда, конкретної відповіді ведуча все ж таки давати не стала, а лише продовжила інтригувати змінами в особистому життя.

Леся Нікітюк із бойфрендом / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Зазначимо, у вересні Леся Нікітюк почала натякати, що не самотня. Вже на початку жовтня знаменитість розсекретила, що дійсно перебуває в стосунках. Обранцем ведучої виявився військовий Дмитро Бабчук, який молодший за неї на дев'ять років.

Більше подробиць про роман Леся Нікітюк не розриває. Однак нещодавно обранець знаменитості відповів, як давно вони перебувають у стосунках, а також показав романтичне фото з їхнім солодким поцілунком.

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