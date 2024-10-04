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Леся Нікітюк закрутила новий роман та вперше показала свого коханого

Леся Нікітюк закрутила новий роман та вперше показала свого коханого

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Знаменитість заінтригувала змінами в особистому житті.

Українська телеведуча Леся Нікітюк натякнула, що в її особистому житті відбулися кардинальні зміни і вона більше не самотня.

В Instagram-stories знаменитість опублікувала доволі цікаве фото. Зокрема, на знімку був зображений загадковий чоловік. Його обличчя Леся Нікітюк приховала, а показала лише зі спини. Проте в очі впадає те, що у чоловіка є чимало татуювань, зокрема на нозі та спині.

До слова, на знімку він саме дивиться в холодильник. Леся Нікітюк з інтригою написала, що чоловік "увірвався в її життя та холодильник". До допису ведуча додала смайлик у вигляді рожевого серця.

Ймовірний коханий Лесі Нікітюк / © instagram.com/lesia_nikituk
Ймовірний коханий Лесі Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

До слова, це не вперше Леся Нікітюк інтригує змінами в особистому житті. Раніше вона показувалася в обіймах загадкового чоловіка, коли їхала з ним в ліфті. Щоправда, обличчя ймовірного обранця Леся приховує.

Леся Нікітюк із ймовірним коханим / © instagram.com/lesia_nikituk
Леся Нікітюк із ймовірним коханим / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

До речі, раніше відьма Марія Тиха робила розклад на особисте життя Нікітюк. Вона говорила, що найближчим часом, а саме в теплу пору року, знаменитість зустріне чоловіка, з яким в неї розпочнуться романтичні стосунки.

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