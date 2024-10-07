Леся Нікітюк закрутила новий роман: ЗМІ розсекретили коханого ведучої та чим він займається

Останнім часом українська телеведуча Леся Нікітюк неабияк інтригує змінами в особистому житті.

Зокрема, знаменитість натякає, що більше не самотня, та дедалі частіше публікує в Instagram фото з загадковим чоловіком, з яким їй вже приписують роман. Леся Нікітюк не квапиться давати коментарі, аби хоч якось вгамувати цікавість прихильників. Ба більше, ведуча ще й приховує обличчя чоловіка.

Утім, ЗМІ розсекретили, з ким знаменитість, ймовірно, перебуває в стосунках. Telegram-канал "Сцена" дослідив підписників ведучої у фотоблогу і натрапив на чоловіка, в якого ідентичне татуювання на всю спину, як і в того, що на фото з Нікітюк. Ймовірним бойфрендом зірки телебачення виявився військовий, на ім'я Дмитро. До слова, Леся стежить за ним у фотоблогу. Зазначається, що чоловік наразі служить в лавах ЗСУ. Також у шапці профілю Дмитра вказано, він є інфлюєнсером

Ймовірний коханий Лесі Нікітюк

"Можна помітити, що чоловік має багато татуювань, зокрема на нозі та спині. Це й допомогло журналістам розкрити особистість її (Нікітюк – прим. ред.) обранця. Виявилось, що Леся підписана на його сторінку в Instagram. Судячи з профілю чоловіка, його звати Дмитро, і він служить у Збройних силах України. Також у шапці профілю вказано, що він – інфлюєнсер, і на нього підписані блогер Ігор Лачен, військовий Давид Хімік та фотографи Костянтин і Влада Ліберови", - йдеться в повідомленні ЗМІ.

Нагадаємо, у вересні Леся Нікітюк почала натякати, що її серце зайняте. Спочатку вона показувала фото із загадковим чоловіком, що були зроблені в ліфті. На знімках він обіймав ведучу. Далі Нікітюк більше показала ймовірного коханого. Знаменитість ділилася кадром, де можна добре розгледіти чоловіка зі спини. Наразі ведуча утримується та не зізнається, чи дійсно вона закрутила новий роман. Утім, раніше відьма Марія Тиха робила розклад на картах Таро, завдяки якому зізналась, що в теплу пору року Леся Нікітюк зустріне кохання. До слова, вересень цьогоріч видався доволі теплим.

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