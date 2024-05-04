Леся Нікітюк замилувала кадрами з батьками та показала, як до Великодня готується

Українська телеведуча Леся Нікітюк показала свої приготування з родиною напередодні Великодніх свят.

Так, у своєму фотоблогу Леся розповіла, що вже приїхала до рідного Хмельницька, щоб зустріти Свято Христового Воскресіння поруч з близькими. Зокрема, ведуча показала, як спочатку відпочивала поблизу будинку зі своїм домашнім улюбленцем. А згодом розпочала готуватися до святкового столу. Так, Нікітюк показала результат фарбування яєць у цибулинні, натерла з батьком хрону, а з мамою вони вже замісили тісто на паски. До речі, знаменитість також розповіла про особливу родинну традицію і поділилася секретом вдалої випічки у Великодні свята.

Леся Нікітюк з родиною / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк з родиною / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк з родиною / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк з родиною / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

"Все скрізь чисто, вимито. Позакривати вікна, щоб не було протягів. Помолитися, перехреститися, попросити Благословення перед замішуванням. Кет (мама Катерина – прим. ред.) пече паску", - поділилася Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк з родиною / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк з родиною / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, нещодавно акторки "Жіночого Кварталу" розсекретили, яких оригінальних традицій на Великдень дотримуються їхні родини в різних куточках України.

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