Леся Нікітюк записала для українців заспокійливу мантру: "Візуалізую, аби зникла вся русня"

Ведуча подбала про спокій своїх шанувальників.
Телеведуча Леся Нікітюк записала для українців особливу мантру, аби заспокоїти їх під час війни.
Зірка поділилася відео, на якому ніжним голосом прочитала рядки, які точно можуть розслабити громадян України зараз. У мантрі Леся розповіла слухачам про український Крим та загиблих ворожих солдат.
"Я розслабляюся, згадую, що 90 тисяч орків свої очі вже не відкриють. Розслабляюсь ще більше", - тихенько проговорила Нікітюк.
Не забула телеведуча і й про "поринання у темряву" разом із ДТЕК, а також наших хоробрих захисників, які несуть мир.
"Я поринаю у темряву, але мені не страшно, бо знаю, що через декілька годин ДТЕК знову увімкне світло у моєму районі. Відчуваю себе безпечну, бо діє правило двох стін. Перша стіна - ЗСУ, друга - наше ППО", - проговорила Леся.
Наприкінці мантри ведуча візуалізувала світ без ворогів, про який мріє кожен українець.
"Я візуалізую, щоб зникла всі агресія, злість, ворожість, біда та лихо. Одним словом, я візуалізую, щоб зникла вся русня", - сказала Нікітюк.
У коментарях до відео користувачі Мережі зізналися, що тепер будуть слухати мантру від Нікітюк частіше, аби привести нерви у порядок.
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