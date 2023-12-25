Леся Нікітюк здивувала різдвяними стравами на столі й показала, з ким провела Святвечір

Українська телеведуча Леся Нікітюк здивувала стравами, які готувала для Святвечору з родиною.

Так, ведуча вирушила до рідних, де й провела святкування. Зокрема, разом з сім'єю вона накрила святковий стіл. На ньому видно низку традиційних страв. Серед них – кутя, бутерброди, шуба, олів'є, голубці, холодець і кров'янка. Втім, вирізнилася родина Лесі приготуванням ще одного особливого салату з восьминогом і помідорами.

Леся Нікітюк показала, як відсвяткувала Різдво / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк приготувала салат з восьминігом / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

До слова, зірка зустрічала Різдво зі своїми племінницями. І для них родина ведучої вигадала оригінальну страву. Зокрема, на десерт Нікітюк разом зі своєю кумою за допомогою бананів, полуниці й родзинок створили кумедних створінь.

Леся Нікітюк з племінницями / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Леся Нікітюк показала, як відсвяткувала Різдво / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

У центрі столу стояв святковий різдвяний калач з сухофруктами. Посередині також виднілася свічка.

"Зі Святвечором! З Різдвом Христовим!", - привітала ведуча фанів у своєму фотоблогу.

Зазначимо, цьогоріч Леся Нікітюк досить експериментально прикрасила й свою новорічну ялинку. Ведуча для декору використала живі троянди і навіть розповіла лайфгак, як зберегти їх якнайдовше.

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