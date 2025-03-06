Леся Нікітюк здивувала, що мала бути ведучою нацвідбору на "Євробачення-2025"

Знаменитість зізналась, чому врешті глядачі не побачили її в цій ролі.

Українська ведуча Леся Нікітюк, яка раніше відклала весілля з нареченим, здивувала, що мала цьогоріч вести Національний відбір на міжнародний пісенний конкурс "Євробачення".

Про це знаменитість розповіла на проєкті "Ранок у великому місті". Леся Нікітюк говорить, що від дитинства обожнює пісенний конкурс "Євробачення". Зірка мріяла стати ведучою нацвідбору. Виявляється, бажання Лесі могло здійснитися. Організатори нацвідбору пропонували Нікітюк виконати цю місію. Однак знаменитості довелося відмовитися через свою зайнятість у день проведення конкурсу.

"Мені запропонували вести! Я дуже люблю "Євробачення" від дитинства. І це моя мрія – вести нацвідбір. Але цього разу у нас просто по датах не вийшло. Просто пропонували вести, не казали з ким і як", - зізналась Леся

Леся Нікітюк / Фото: instagram.com/lesia_nikituk

Врешті, цьогоріч нацвідбір вели незмінний коментатор "Євробачення" Тімур Мірошниченко, гуморист Василь Байдак та ведуча Маша Єфросиніна. Саме їм довірили цю важливу місію.

Тим часом Леся Нікітюк все ж таки спробувала себе в новому амплуа. Нещодавно вийшов фільм "Песики", де ведуча зіграла головну роль. Редакція сайту ТСН.ua вже побувала на прем'єрі стрічки та написала огляд на комедію.

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