Леся Нікітюк здивувала своїм образом з 90-х і переспівала хіт гурту "Фантом-2"

Ведуча спародіювала кліп гурту задля важливої мети.
Українська ведуча Леся Нікітюк разом зі своїм колегою, ведучим Ігорем Новінчуком, постали в образі Ольги Гречко та Романа Матіяша з гурту "Фантом-2".
У своєму фотоблогу зірка опублікувала оригінальний ролик, де у перуці та макіяжі у стилі 90-х заспівала під мелодію пісні "Двоє" гурту "Фантом-2". Щоправда, слова та сенс пісні повністю змінені. Так, Леся з Ігорем співають про жахи війни та закликають задонатити на два бойових наземних дрони для 8-го полку Сил Спеціальних Операцій.
До слова, ідею кліпу зірки також запозичили у виконавців з гурту "Фантом-2" і постають на патріотичному тлі, яке змінюється.
Своєю чергою, у коментарях під роликом шанувальники взялися за ностальгію й наголосили на чудовому задумі привернути увагу до важливого збору:
- Лесю, ви крута! Це якийсь салат з ностальгії, гордості бути українцем і болючим присмаком "як добре було б без ху*ла"
- Я пам'ятаю цей гурт "Фантом-2". Супер ідея
- Одразу захотілося подивитися "Територію А"
- Ностальгія в око потрапила, задонатила!
Нагадаємо, нещодавно шоумен Андрій Бєдняков різко засудив українців, які продовжують слухати музику російських виконавців.
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